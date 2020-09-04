Son dakika... Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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Son dakika... Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti, zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşıma kapandı.

04.09.2020 22:03 | Son Güncelleme: 04.09.2020 22:09

Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti, zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşıma kapandı.

Otoyolun Ankara istikameti Bekirdere Viyadüğü mevkisinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

25'ten fazla aracın karıştığı kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Son dakika... Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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