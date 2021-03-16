Son Dakika | Anadolu Otoyolu'nda tırın dorsesi çıkan yangında hasar gördü
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Son Dakika | Anadolu Otoyolu'nda tırın dorsesi çıkan yangında hasar gördü

16.03.2021 16:41 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:46
Son Dakika | Anadolu Otoyolu'nda tırın dorsesi çıkan yangında hasar gördü

Son dakika haberlerine göre Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul istikametinde seyreden Yusuf Ulman idaresindeki 47 AAV 975 plakalı tırın dorsesi, Kaynaşlı gişeleri mevkisinde lastiklerinin tutuşması sonucu yanmaya başladı.

Durumu fark eden Ulman, aracı emniyet şeridine çekerek tırı dorse kısmından ayırdı. Kendi imkanlarıyla dorsedeki yangını söndüremeyen Ulman, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Kaynaşlı Belediyesi itfaiye ekiplerince yarım saatte söndürülen yangında dorsede hasar oluştu.

Yangın nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, dorsenin kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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