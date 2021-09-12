Anadolu Otoyolu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı - Haberler
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Anadolu Otoyolu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

İstanbul istikametinde seyreden Necmettin A. idaresindeki 34 BL 2266 plakalı otomobil, Küçük Melen mevkisinde Hüseyin U'nun kullandığı 34 UZN 19 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden Necmettin A. ile aynı araçtaki Şükriye, Arife ve Yasin A. yaralandı.

Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Anadolu Otoyolu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı
AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri
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