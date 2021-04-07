Son dakika: Anadolu Efesli basketbolcu Dunston, çevrim içi "One Team" etkinliğinde çocuklarla buluştu
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Son dakika: Anadolu Efesli basketbolcu Dunston, çevrim içi "One Team" etkinliğinde çocuklarla buluştu

Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor
Son dakika: Anadolu Efesli basketbolcu Dunston, çevrim içi 'One Team' etkinliğinde çocuklarla buluştu

Gelen son dakika haberine göre Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Bryant Dunston, THY Avrupa Ligi'nin kurumsal sosyal sorumluluk programı "One Team" kapsamında çocuklarla bir araya geldi.

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Bryant Dunston, THY Avrupa Ligi'nin kurumsal sosyal sorumluluk programı "One Team" kapsamında çocuklarla bir araya geldi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, "One Team" programının çevrim içi gerçekleştirilen "takım olma" temalı 6. çalışmasında yer alan Dunston, 10-12 yaş aralığındaki katılımcıların sorularını yanıtladı.

Çocukların ısınma ve basketbol çalışmasını canlı takip eden 34 yaşındaki basketbolcu, kariyeri ile ilgili detayları ve yaşam felsefesini paylaştı. Tecrübeli oyuncu, katılımcılara hayallerini gerçekleştirebilmeleri için ekstra çalışmalar yapmaları ve boş zamanlarını doğru bir şekilde değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde hareketsizliğin artması nedeniyle oluşan sorunları önlemek için gelişim çağındaki çocuklara fiziksel aktivite alışkanlıklarının kazandırılması amacıyla gerçekleştirilen proje, 8'inci çalışmayla son bulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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