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Son Dakika | Anadolu Efes, Merter'deki tarihi tesislerine veda ediyor

Son dakika spor haberi... Türk basketbolunda ilklerin öncüsü ve Avrupa'da takım sporları düzeyinde ilk kupayı kazandıran kulüp olan, ülke basketbolunun en çok kupa kazanan kulübü konumunda da bulunan Anadolu Efes, basketbolda simgesel bir yere sahip olan Merter'deki tesislerine veda ediyor.

Son Dakika | Anadolu Efes, Merter'deki tarihi tesislerine veda ediyor
23.07.2020 12:42 | Son Güncelleme: 23.07.2020 12:51

Türk basketbolunda ilklerin öncüsü ve Avrupa'da takım sporları düzeyinde ilk kupayı kazandıran kulüp olan, ülke basketbolunun en çok kupa kazanan kulübü konumunda da bulunan Anadolu Efes, basketbolda simgesel bir yere sahip olan Merter'deki tesislerine veda ediyor.

İstanbul'un Merter ilçesinde 1982 yılında kurulan, Anadolu Efes'in altyapı takımlarında Türk basketbol tarihini değiştiren isimlerin yetiştirilmesine ev sahipliği yapan Anadolu Efes Spor Kulübü Merter Tesisleri, kurulduğu günden bu yana basketbol ailesinin en önemli buluşma noktalarından biri olmuştu. Bugüne kadar on binlerce Türk gencinin basketbol ile tanışmasını, binlerce gencin uluslararası kupa ve organizasyonlarda Türkiye'yi başarıyla temsil etmesini sağlayan Anadolu Efes'in evi olan Merter Tesisleri, Türk basketboluna değer katan antrenörlerinin ve spor insanlarının da yetiştiği merkez olmuştu.

Merter Tesisleri'nde bulunan Anadolu Efes Spor Kulübü Müzesi de Türk basketbol tarihinin en önemli yerlerinden biriydi. Türkiye'nin takım sporları bazında kazandığı ilk kupa olan 1996 Koraç Kupası gibi Anadolu Efes'in 1976 yılından bu yana elde ettiği tüm kupalar da bu tesislerden Anadolu Efes Spor Kulübü'nün yeni evine taşınacak.

Anadolu Efes'e ev sahipliği yapacak yeni tesislerle ilgili detaylı bilgiler, kısa süre içerisinde paylaşılacağı ifade edildi. - İSTANBUL

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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