Son dakika! Anadolu'daki ilk Türk camisi Ebul Menuçehr restore edilerek ibadete açılacak
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Son dakika! Anadolu'daki ilk Türk camisi Ebul Menuçehr restore edilerek ibadete açılacak

Son dakika haberleri: UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ani Ören Yeri'nde bulunan Anadolu'daki ilk Türk camisi olan Ebul Menuçehr restorasyon edilerek ibadete açılacak.

Son dakika! Anadolu'daki ilk Türk camisi Ebul Menuçehr restore edilerek ibadete açılacak
23.06.2020 10:23 | Son Güncelleme: 23.06.2020 10:48

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ani Ören Yeri'nde bulunan Anadolu'daki ilk Türk camisi olan Ebul Menuçehr restorasyon edilerek ibadete açılacak.

11. ve 12. yüzyıla ait İslam mimarisi eserlerini de bünyesinde barındıran ve 2012'de UNESCO tarafından Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edilen Ani Ören Yeri, 2016'da Dünya Mirası olarak tescil edildi.

85 hektarlık alandaki Ani bünyesinde Anadolu'da yapılan ilk Türk camisi olan Ebul Menuçehr'in yanı sıra Amenaprgiç Kilisesi, Ani Katedrali, Dikran Honentz ve Abugamir Pahlavuni kiliseleri gibi önemli dini eserleri barındırıyor.

Restore edilecek Ebul Menuçehr Camisi önüne gelen Kars Valisi Türker Öksüz, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, caminin restorasyonuna ilişkin protokol sözleşmesi imzaladı.

Düzenlenen imza töreninin ardından Vali Öksüz, eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Oktay Güven ve protokol üyeleri camide incelemelerde bulundu.

Öksüz, incelemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, caminin restorasyonunun kısa sürede tamamlanmasını hedeflediklerini belirterek, "Ebul Menuçehr Cami, Anadolu'nun ilk Türk camisi. Biz Ani'deki bu Türk camisini restore edip kısa süre içerisinde tamamlayıp ibadete açmayı planlıyoruz. Bu bizim için inanç turizminin gelişmesi ve ilimizin ulusal ve uluslararası çapta bilinirliğinin artması yönünde de çok önemli bir adım olacak." dedi.

Yeniçeri ise Ani'yi geçen yıl ziyaret ettiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu camimizi ezan okunabilir, namaz kılınabilir hale getirelim şeklinde karar aldık. Serhat Kalkınma Ajansımızın önemli potansiyel başlıklarından biri de turizm. Burayı Anadolu'ya yurt yapanlara bir vefa göstergesi olarak Anadolu'daki 26 kalkınma ajansımızın emeği ve işbirliği ile ayağa kaldıralım istiyoruz. Tüm kalkınma ajanslarımızla Anadolu'yu temsilen imece usulüyle burayı ayağa kaldırmak istiyoruz. Burası 5 bin yıllık ören yeri ve burada gün yüzüne çıkmış 23 eser var."

Milletvekili Arslan da "Ecdat yadigarı bu kadar değerli bir eserimizin gün yüzüne çıkarılması konusundaki gayret nedeniyle mutluyuz. Camimizin kısa zamanda restore edilerek burada namaz kılınacak hale gelmesi de hepimizin hasretle beklediği bir durum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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