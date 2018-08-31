Amsterdam'da 2 Kişiyi Bıçakla Yaralayan Saldırgan, Silahla Vurularak Etkisiz Hale Getirildi
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da tren istasyonunda 2 kişiyi yaralayan bıçaklı saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Polis, terör şüphesi üzerinde duruyor.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yer alan tren istasyonunda bıçaklı saldırgan 2 kişiyi yaraladı. Polis, bıçaklı saldırganı vurdu. Polis, terör ihtimali üzerinde duruyor.
TREN TRAFİĞİ DURDURULDU
Polis, Amsterdam'da 2 kişiyi yaralayan saldırganı silahla vurarak etkisiz hale getirdi.Amsterdam'a giden tren trafiği durduruldu.
Yaralı 2 kişi ve saldırgan hastaneye kaldırıldı. Olay da terör şüphesi üzerinde duruluyor.
TÜNEL TAHLİYE EDİLDİ
İstasyonun batı tüneli tahliye edildi ve polis soruşturması için kapatıldı.