Amsterdam'da 2 Kişiyi Bıçakla Yaralayan Saldırgan, Silahla Vurularak Etkisiz Hale Getirildi

Amsterdam'da 2 Kişiyi Bıçakla Yaralayan Saldırgan, Silahla Vurularak Etkisiz Hale Getirildi

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da tren istasyonunda 2 kişiyi yaralayan bıçaklı saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Polis, terör şüphesi üzerinde duruyor.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yer alan tren istasyonunda bıçaklı saldırgan 2 kişiyi yaraladı. Polis, bıçaklı saldırganı vurdu. Polis, terör ihtimali üzerinde duruyor.

TREN TRAFİĞİ DURDURULDU

Polis, Amsterdam'da 2 kişiyi yaralayan saldırganı silahla vurarak etkisiz hale getirdi.Amsterdam'a giden tren trafiği durduruldu.

Yaralı 2 kişi ve saldırgan hastaneye kaldırıldı. Olay da terör şüphesi üzerinde duruluyor.

TÜNEL TAHLİYE EDİLDİ

İstasyonun batı tüneli tahliye edildi ve polis soruşturması için kapatıldı.

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