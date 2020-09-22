Son dakika haberleri... Amerikalı gazeteci Beyoğlu'nda ölü bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... Amerikalı gazeteci Beyoğlu'nda ölü bulundu

Son dakika gündem haberi... Samsundan kiraladıkları bir araçla Beyoğlu'na gelen 57 yaşındaki Amerikalı gazeteci Andre Vltchek, otel önünde ölü bulundu.

22.09.2020 12:21 | Son Güncelleme: 22.09.2020 12:31

Samsundan kiraladıkları bir araçla Beyoğlu'na gelen 57 yaşındaki Amerikalı gazeteci Andre Vltchek, otel önünde ölü bulundu.

Olay saat 05. 30 sıralarında Beyoğlu Karaköy Kemankeş Sokak üzerinde bulunan bir otelin önünde meydana geldi. İddialara göre, Amerikalı gazeteci Andre Vltchek, eşi Rossie İndira Vltchek ve iki şoförle birlikte İstanbul'a geldi. 9 gün kaldıkları Samsun'dan kalacakları otelin önüne geldiklerinde Rossie İndira Vltchek, uyuyan 57 yaşındaki eşini uyandırmak istedi. Ancak eşi uyanmadı. Bunun üzerine Rossie İndira ve şoförler sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Rusya doğumlu gazetecinin öldüğünü belirledi. Gazetecinin cesedi adli tıp morguna kaldırılırken, araç,ise emniyet otoparkına çekildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalıma başlattı.

(İHA)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri... Amerikalı gazeteci Beyoğlu'nda ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hamza Dağ Mike Pompeo Volkan Bozkır Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya İlker Kaleli Seren Serengil
Spor Falcao Tisserand Malcolm Thomas Sofiane Feghouli Marcel Tisserand
Daha Fazla Kaza Ateş Çocuk Adana
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Amerikalı gazeteci Beyoğlu'nda ölü bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 12:51:47. #1.14#
title