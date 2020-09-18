Son Dakika | Amerikalı ailelerin finansal durumu Kovid-19 sürecinde yardımlarla desteklendi
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Son Dakika | Amerikalı ailelerin finansal durumu Kovid-19 sürecinde yardımlarla desteklendi

Son dakika haberi: ABD Merkez Bankasının (Fed) raporu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çok sayıda ailenin bir veya daha fazla mali yardım aldığını ve bunun etkilerinin insanların genel finansal refahı ile masrafları karşılama gücünde görüldüğünü ortaya koydu.

Son Dakika | Amerikalı ailelerin finansal durumu Kovid-19 sürecinde yardımlarla desteklendi
18.09.2020 21:07 | Son Güncelleme: 18.09.2020 21:10

ABD Merkez Bankasının (Fed) raporu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çok sayıda ailenin bir veya daha fazla mali yardım aldığını ve bunun etkilerinin insanların genel finansal refahı ile masrafları karşılama gücünde görüldüğünü ortaya koydu.

Fed'in "ABD Hanehalkı Ekonomik Refahı" raporunda, Amerikalı ailelerin, nisana kıyasla temmuzda finansal açıdan daha iyi durumda olduğu ancak birçoğunun işten çıkarmalar ve işe dönme olasılığına ilişkin belirsizlik yaşadığı kaydedildi.

Rapor için temmuzda gerçekleştirilen ankete katılan Amerikalıların yüzde 77'i "finansal olarak en azından iyi durumda olduklarını" bildirdi. Bu oran nisan başında yüzde 72 olarak kaydedilmişti.

Bankanın raporunda, bu orandaki artışın insanların işe dönmelerinin yanı sıra hükümetin veya yardım kuruluşlarının, yardım programlarından kaynaklandığı belirtildi.

Raporda, "Çok sayıda aile bir veya daha fazla türde mali yardım aldı. Bu programların etkileri, insanların genel finansal refahında ve masrafları karşılama gücünde açıkça görüldü." değerlendirmesinde bulunuldu.

Mali yardım programlarının ekonomik zorluklara karşı bir miktar tampon görevi gördüğüne işaret edilen raporda, bazı insanların işlerine dönerken birçoğunun işsiz kaldığı aktarıldı.

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Kaynak: AA

AA Editörü - Dilara Zengin
Dilara Zengin
AA Editörü
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