SON DAKİKA! Amerika'da darbe mi oldu? ABD'de darbe girişimi mi oldu?
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SON DAKİKA! Amerika'da darbe mi oldu? ABD'de darbe girişimi mi oldu?

07.01.2021 00:07 | Son Güncelleme: 07.01.2021 00:12
SON DAKİKA! Amerika'da darbe mi oldu? ABD'de darbe girişimi mi oldu?

SON DAKİKA! ABD Başkanı Donald Trump'ın düzenlediği mitingin ardından Trump destekçileri, başkent Washington DC'de bulunan kongre binasını bastı. Polis ekipleri ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Olay nedeniyle Washington'da sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Peki, Amerika'da darbe mi oldu? ABD'de darbe girişimi mi oldu?

Pensilvanya Valisi Tom Wolf, ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan seçimlerin sonuçlarının resmileştirileceği Kongre oturumunu protesto eden göstericilerin barikatları aşarak Kongre binasına girmesiyle ilgili Twitter üzerinden açıklama yaptı. Olayların ardından Amerika'da darbe mi oldu? ABD'de darbe girişimi mi oldu? soruları sorulmaya başlandı. İşte detaylar...

AMERİKA'DA DARBE Mİ OLDU?

Olayların bir darbe girişimi olduğu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak Pensilvanya Valisi Tom Wolf, ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'daki mitingi sonrası Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesini "darbe girişimi" olarak nitelendirdi. Öte yandan, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Adam Kinzinger da konuyla ilgili "Bu bir darbe girişimi" açıklamasını yaptı.

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