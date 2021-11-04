Son dakika: Amcasının oğlunu öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde 'arazi' tartışmasında kuzeni Üzeyir Türkyılmaz'ı (56) tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan İsmail Türkyılmaz (55), 'Haksız tahrik altında kasten öldürmek' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen 25 Nisan'da Kandıra'nın Bollu Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi meselesi nedeniyle husumetli olan amca oğulları İsmail Türkyılmaz ile Üzeyir Türkyılmaz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Türkyılmaz, yanındaki tabancayla Üzeyir Türkyılmaz'a ateş etti. Yaralanan Üzeyir Türkyılmaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan İsmail Türkyılmaz ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.