Son dakika: Ambulans uçak Danyal bebek için havalandı - Haberler
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Son dakika: Ambulans uçak Danyal bebek için havalandı

AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel
Son dakika: Ambulans uçak Danyal bebek için havalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Kars'ta fenalaşan 2 yaşındaki Danyal Albay Erkmen, ambulans uçakla Ankara'ya götürüldü.

ANKARA (AA) - Kars'ta fenalaşan 2 yaşındaki Danyal Albay Erkmen, ambulans uçakla Ankara'ya götürüldü.

Rahatsızlığı sebebiyle Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören ve doktorlarının bilgisi dahilinde ailesiyle memleketi Kars'a gelen 2 yaşındaki Danyal bebek, aniden fenalaştı.

Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan Erkmen'e ilk müdahaleyi yapan doktorlar, durumu Hacettepe Üniversitesi Hastanesine bildirdi.

Bebeğin Ankara'ya getirilmesi için Kars'a ambulans uçak gönderildi.

Ambulansla hastaneden Harakani Havalimanı'na ulaştırılan Erkmen bebek, ambulans uçakla Ankara'ya götürüldü.

Son dakika: Ambulans uçak Danyal bebek için havalandı

Son dakika: Ambulans uçak Danyal bebek için havalandı

Son dakika: Ambulans uçak Danyal bebek için havalandı

Son dakika: Ambulans uçak Danyal bebek için havalandı

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AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri

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