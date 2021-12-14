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Ambulans ile iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ambulans ile iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı Yozgat'ta biri ambulans 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 sürücü yaralandı.

YOZGAT (İHA) - Ambulans ile iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

YOZGAT - Yozgat'ta biri ambulans 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yozgat Şehir Hastanesi'nden taburcu edilen hastayı Kırşehir'e götüren C.Ş. yönetimindeki 66 DP 138 plakalı 112 Acil Servis ambulansı, Atatürk yolu kavşağında Y.Y. idaresindeki 66 AZZ 447 plakalı Fiat marka otomobil ile A.S. yönetimindeki 66 DR 336 plakalı BMW marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans refüjdeki yöne tabelasına çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 66 AZZ 447 plakalı otomobil sürücüsü Y.Y. yaralanırken, yaralı sürücü ile ambulanstaki hasta 112 Sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ambulans ile iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Ambulans ile iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Ambulans ile iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Ambulans ile iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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