Son dakika: AMBULANS ALEV ALEV YANDI

Son dakika haberleri: BURDUR'un Altınyayla ilçesinde hasta sevkinden dönen ambulans alev alev yandı.

BURDUR'un Altınyayla ilçesinde hasta sevkinden dönen ambulans alev alev yandı.

Altınyayla ilçesinden Gölhisar ilçesine hasta sevki için giden Sağlık Bakanlığı'na ait içerisinde üç personel bulunan 15 AB 423 plakalı ambulans, hasta sevkinin iptal edilmesi üzerine saat 15.00 sıralarında Altınyayla'ya dönüşe geçti. Gölhisar-Altınyayla arasındaki Dirmilcikbeli'nde ambulansın ön tarafı, seyir halindeyken bir anda alev aldı. Durumu fark eden ambulanstaki görevli personel, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. Yangın, durumun bildirilmesi üzerine gelen Gölhisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü. Tamamen yanan abulans kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Gölhisar-Altınyayla Karayolu bir süre trafiğe kapandı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı