Son dakika! Amasya'ya şehit ateşi düştü

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Edinilen son dakika haberine göre BİTLİS'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün (45) acı haberi, memleketi Amasya'ya ulaştı.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün (45) acı haberi, memleketi Amasya'ya ulaştı.

Bingöl'den Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Şehitlerden Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün, Amasya nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Evli olan Gül'ün acı haberi, memleketi Amasya'nın merkeze bağlı Doğantepe köyündeki ailesine ulaştı. Şehidin cenazesinin Amasya'da toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife KAYA