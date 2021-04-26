Son Dakika | AMASYA SAMSUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Son dakika habere göre IRAK'ın kuzeyinde, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım Operasyonunda teröristlerce tuzaklanan EYP'nin infilak etmesiyle şehit olan Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın (26) acı haberi, memleketi Samsun'a ulaştı.

IRAK'ın kuzeyinde, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım Operasyonunda teröristlerce tuzaklanan EYP'nin infilak etmesiyle şehit olan Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın (26) acı haberi, memleketi Samsun'a ulaştı.

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin- Basyan bölgesinde PKK'ya yönelik başlatılan Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım Operasyonlarında teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Uzman Çavuş Aygün Çakar, şehit oldu. Şehidin acı haberi, İstanbul Bağcılar'da yaşayan ailesine verildi. Şehit askerin cenazesi, yarın memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesi Darıçayalanı Mahallesi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

ŞEHİDİN NAAŞI, HAVAALANINDA KARŞILANDI

Hava yoluyla Merzifon Havaalanı'na getirilen şehidin cenazesini Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale ile diğer protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Karşılama törenine katılan şehidin halası Beyhan Şahin ise gözyaşlarına hakim olamadı. Kara yoluyla Veziköprü'ye getirilen şehidin naaşı, bugün ilçede yapılacak törenin ardından toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı