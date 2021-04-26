Son Dakika | AMASYA SAMSUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | AMASYA SAMSUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre IRAK'ın kuzeyinde, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım Operasyonunda teröristlerce tuzaklanan EYP'nin infilak etmesiyle şehit olan Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın (26) acı haberi, memleketi Samsun'a ulaştı.

IRAK'ın kuzeyinde, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım Operasyonunda teröristlerce tuzaklanan EYP'nin infilak etmesiyle şehit olan Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın (26) acı haberi, memleketi Samsun'a ulaştı.

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin- Basyan bölgesinde PKK'ya yönelik başlatılan Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım Operasyonlarında teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Uzman Çavuş Aygün Çakar, şehit oldu. Şehidin acı haberi, İstanbul Bağcılar'da yaşayan ailesine verildi. Şehit askerin cenazesi, yarın memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesi Darıçayalanı Mahallesi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

ŞEHİDİN NAAŞI, HAVAALANINDA KARŞILANDI

Hava yoluyla Merzifon Havaalanı'na getirilen şehidin cenazesini Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale ile diğer protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Karşılama törenine katılan şehidin halası Beyhan Şahin ise gözyaşlarına hakim olamadı. Kara yoluyla Veziköprü'ye getirilen şehidin naaşı, bugün ilçede yapılacak törenin ardından toprağa verilecek.

Son Dakika | AMASYA SAMSUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Son Dakika | AMASYA SAMSUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Son Dakika | AMASYA SAMSUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Son Dakika | AMASYA SAMSUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyondan ilk görüntüler
Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyondan ilk görüntüler
Terör yuvalarının hedef alındığı 'Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım' harekatının başarı şifreleri ortaya çıktı
Terör yuvalarının hedef alındığı 'Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım' harekatının başarı şifreleri ortaya çıktı
Son Dakika: Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde önceden döşenen EYP'nin patlaması sonucu 1 asker şehit oldu
Son Dakika: Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde önceden döşenen EYP'nin patlaması sonucu 1 asker şehit oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Adnan Menderes Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ebru Şallı Merve Dizdar Burcu Biricik Yılmaz Erdoğan
Spor Diego Cenk Tosun Ünal Karaman Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika | AMASYA SAMSUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 10:14:36. #1.16#

title