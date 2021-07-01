Son dakika! Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Son dakika haberlerine göre Amasya'da polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

Amasya'da polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından il merkezinde yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan işlem yapılan şahıslar adliyeye çıkarıldı.

A.G, Ö.G, R.T.G, M.A.K ve A.S tutuklandı. B.G ile S.P adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı