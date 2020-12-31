Son Dakika | Amasya'da park halindeki otobüs yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika | Amasya'da park halindeki otobüs yandı

31.12.2020 14:11 | Son Güncelleme: 31.12.2020 14:14
Son Dakika | Amasya'da park halindeki otobüs yandı

Son dakika haberine göre Amasya'nın Merzifon ilçesinde park halindeki otobüs, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde park halindeki otobüs, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Bahçelievler Mahallesi Hafız Mustafa Caddesi'nde park halindeki Burak Süren'e ait 05 DM 915 plakalı servis otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede alevlerin otobüsü sardığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Merzifon Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Öznur Çalık Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enis Arıkan Demet Akalın Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Vitor Hugo Erol Bulut Ersun Yanal Fırat Aydınus
Tüm Haberler Ocak Futbolcu Yeni Yıl Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Amasya'da park halindeki otobüs yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 14:15:37. #1.15#
title