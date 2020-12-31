Son Dakika | Amasya'da park halindeki otobüs yandı

Son dakika haberine göre Amasya'nın Merzifon ilçesinde park halindeki otobüs, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde park halindeki otobüs, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Bahçelievler Mahallesi Hafız Mustafa Caddesi'nde park halindeki Burak Süren'e ait 05 DM 915 plakalı servis otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede alevlerin otobüsü sardığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Merzifon Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan