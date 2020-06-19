Son Dakika: Amasya'da Merzifon Yeni Anadolu Madencilik işletmesini su bastı
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Son Dakika: Amasya'da Merzifon Yeni Anadolu Madencilik işletmesini su bastı

Son dakika haberlerine göre Amasya'da, Merzifon Yeni Anadolu Madencilik işletmesini sağanak nedeniyle su bastı.

Son Dakika: Amasya'da Merzifon Yeni Anadolu Madencilik işletmesini su bastı
19.06.2020 13:21 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:42

Amasya'da, Merzifon Yeni Anadolu Madencilik işletmesini sağanak nedeniyle su bastı.

İşletmede su baskını sırasında yer altında çalışan 50'ye yakın işçi, durumu fark ederek dışarıya çıktı.

İşletme Müdür Yardımcısı Metin Karaçağ, AA muhabirine, yer altı ocağında, işletmenin hemen yan tarafındaki kara yolunun etrafında biriken suların Yeşilırmak'a aktarımını sağlayan menfezin tıkanması sonucunda su baskını oluştuğunu söyledi.

Bu sırada yer altında işçilerin çalıştığını anlatan Karaçağ, su baskınını fark edince hızlı şekilde işçilerin tahliyesinin gerçekleştirildiğini belirtti.

Sel nedeniyle can kaybı veya yaralanma olmamasına sevindiklerini ancak yer altında büyük maddi zarar oluştuğunu dile getiren Karaçağ, "İşletme müdürümüz ve teknik heyetimiz, yer altında hasarı tespit etmeye çalışıyor. Gerekli tedbirleri aldık. En kısa zamanda hasarı giderip kömür üretimine yeniden devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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