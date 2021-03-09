Son dakika: Amasya'da karantinadaki yaşlı kadının sobasını Vefa Sosyal Destek Grubu yaktı

Gelen son dakika haberine göre Amasya'nın Taşova ilçesinde, koronavirüs testi pozitif çıktığı için evde karantinada bulunan yaşlı kadının sobasını eve gelen Vefa Sosyal Destek Grubu yaktı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde, koronavirüs testi pozitif çıktığı için evde karantinada bulunan yaşlı kadının sobasını eve gelen Vefa Sosyal Destek Grubu yaktı.

İlçeye bağlı Yeşilyurt köyünde tek başına yaşayan Emine Eryurt (74), sobasını yakamadığını ve üşüdüğünü belirterek, Kaymakamlıktan yardım istedi.

Koruyucu kıyafetlerini giyerek Eryurt'un evine giden Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, sobanın ve boruların temizliğini yaptıktan sonra sobayı yaktı.

Eryurt ise çok mutlu olduğunu dile getirerek, grup üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk