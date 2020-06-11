Son Dakika | Amasya'da "Huzurlu Sokaklar" uygulaması Son dakika haberleri... Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Huzurlu Sokaklar" uygulaması gerçekleştirildi.

Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Huzurlu Sokaklar" uygulaması gerçekleştirildi.

Kent merkezinde ve ilçelerde yapılan uygulamalarda kafeterya ve lokanta gibi işletmeler kontrol edilip vatandaşlara ve işletme sahiplerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında uyarılarda bulunuldu.

Uygulama kapsamında 231 iş yeri, 176 araç kontrol edilirken 1162 kişinin GBT sorgusu yapıldı.

Amasya'da bir kafeteryada görevli Can Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada sosyal mesafe ve hijyen konusunda çok dikkat ettiklerini, masaların arasına birer boşluk bıraktıklarını söyledi.

Önlemlerin ve denetimlerin önemli olduğunu vurgulayan Çelik, "Masalarımız dezenfekte edilmekte. Sürekli, masalar, koltuklar, sandalyeler, kapı kolları temizleniyor. Her gün personelimiz geldiğinde ateşi ölçülüp, not ediliyor. Bütün misafirlerimizi ateşini ölçerek mekanımıza kabul ediyoruz, ateşi yüksek olanları uyarıyoruz. Maskesiz hiçbir personel ve müşteri içeri giremiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA