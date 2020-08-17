Son dakika... Amasya'da çıkan yangında 4 ev yandı
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Son dakika... Amasya'da çıkan yangında 4 ev yandı

Son dakika haberleri: Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Son dakika... Amasya'da çıkan yangında 4 ev yandı
17.08.2020 21:03 | Son Güncelleme: 17.08.2020 21:24

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Pusacık köyünde Sadık Karataş'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın bitişikte bulunan Mehmet Altundaş, Abdullah Bolat ve Ömer Bolat'a ait evlere sıçradı.

Köylülerin haber vermesi üzerine yangına Gümüşhacıköy Belediyesi, Merzifon Belediyesi ve Osmancık Belediyesi itfaiye ekipleri ve Gümüşhacıköy Orman İşletme Şefliğine ait arazöz, Özel İdare Müdürlüğü ve Gümüşhacıköy Belediyesine ait iş makineleri müdahale etti.

Yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Soğutma çalışmalarını yerinde inceleyen Gümüşhacıköy Kaymakamı Yunus Emre Fırat, yetkililerden bilgi aldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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