Son dakika! Amasya'da çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi Son dakika gelişmesine göre Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir evde çıkan yangın 3 eve sıçradı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir evde çıkan yangın 3 eve sıçradı. Yangın nedeniyle 4 ev de kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Pusacık köyünde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bitişikte bulunan diğer 3 evlere sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine yangına itfaiye ekipleri ve iş makineleri müdahale etti. Yangın nedeniyle 4 ev de kullanılamaz hale geldi. - AMASYA

Kaynak: İHA