Son dakika! Amasya'da çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi
Son dakika gelişmesine göre Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir evde çıkan yangın 3 eve sıçradı.
18.08.2020 16:41 | Son Güncelleme: 18.08.2020 17:17
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir evde çıkan yangın 3 eve sıçradı. Yangın nedeniyle 4 ev de kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Pusacık köyünde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bitişikte bulunan diğer 3 evlere sıçradı.
Vatandaşların ihbarı üzerine yangına itfaiye ekipleri ve iş makineleri müdahale etti. Yangın nedeniyle 4 ev de kullanılamaz hale geldi. - AMASYA
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Kaynak: İHA