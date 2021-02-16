Son dakika... Amasya'da bir köyde Kovid-19 nedeniyle uygulanan karantina süresi uzatıldı
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Son dakika... Amasya'da bir köyde Kovid-19 nedeniyle uygulanan karantina süresi uzatıldı

16.02.2021 10:21 | Son Güncelleme: 16.02.2021 10:24
Son dakika... Amasya'da bir köyde Kovid-19 nedeniyle uygulanan karantina süresi uzatıldı

Son dakika haberine göre Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bir köyde 10 gündür uygulanan karantinanın süresi uzatıldı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bir köyde 10 gündür uygulanan karantinanın süresi uzatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, Çal köyü artan vaka sayıları nedeniyle 5 Şubat'ta 10 gün süreyle karantinaya alınmıştı. Sürenin bitmesine rağmen vakalarının artış göstermesi nedeniyle köyde karantina süresi, 7 gün daha uzatıldı.

Karantina kapsamında köye giriş çıkışlara izin verilmiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Demirci

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