Son dakika... Amasya'da bir köyde Kovid-19 nedeniyle uygulanan karantina süresi uzatıldı
16.02.2021 10:21 | Son Güncelleme: 16.02.2021 10:24
Son dakika haberine göre Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bir köyde 10 gündür uygulanan karantinanın süresi uzatıldı.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bir köyde 10 gündür uygulanan karantinanın süresi uzatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, Çal köyü artan vaka sayıları nedeniyle 5 Şubat'ta 10 gün süreyle karantinaya alınmıştı. Sürenin bitmesine rağmen vakalarının artış göstermesi nedeniyle köyde karantina süresi, 7 gün daha uzatıldı.
Karantina kapsamında köye giriş çıkışlara izin verilmiyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Demirci