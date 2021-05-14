Son dakika... Amasya'da bahçe yangını; 10 ton saman kül oldu
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Son dakika... Amasya'da bahçe yangını; 10 ton saman kül oldu

Son dakika... Amasya'da bahçe yangını; 10 ton saman kül oldu
Demirören Haber Ajansı / Sinan HARMANCI - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre AMASYA'da, evin bahçesindeki samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü.

AMASYA'da, evin bahçesindeki samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü. Alevlerin sardığı 10 ton saman balyası kül oldu.

Merkeze bağlı Karaali köyünde, Müzeyyen Koçak'a ait evin bahçesinde bulunan samanlıkta akşam saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye Amasya Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında, 10 ton saman balyası kül oldu. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika... Amasya'da bahçe yangını; 10 ton saman kül oldu
Son dakika... Amasya'da bahçe yangını; 10 ton saman kül oldu
Son dakika... Amasya'da bahçe yangını; 10 ton saman kül oldu
Son dakika... Amasya'da bahçe yangını; 10 ton saman kül oldu
Son dakika... Amasya'da bahçe yangını; 10 ton saman kül oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan HARMANCI

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