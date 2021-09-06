Son dakika! Amasya'da ATV aracı kamyonete çarptı: 2 ölü
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Son dakika! Amasya'da ATV aracı kamyonete çarptı: 2 ölü

Son dakika! Amasya'da ATV aracı kamyonete çarptı: 2 ölü
Anadolu Ajansı / Murat Demirci - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde ATV aracının kamyonete çarpması sonucu bir çift hayatını kaybetti.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde ATV aracının kamyonete çarpması sonucu bir çift hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hüsamettin P'nin kullandığı 17 EU 321 plakalı otomobil, Artıkabat Mahallesi mevkisinde kaz sürüsüne çarptı.

Kazayı fark eden ve sürücüsü öğrenilemeyen yol çalışması yapan özel bir firmaya ait 06 DY 0231 plakalı kamyonet ise yol kenarına durdu. Bu sırada arkadan gelen Remzi Çolak (69) idaresindeki 05 ABF 138 plakalı ATV tipi arazi aracı, kamyonete çarptı.

Kazada, sürücü Çolak olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Çolak'ın eşi Sevim Çolak (65) ise kaldırıldığı Gümüşhacıköy Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Son dakika! Amasya'da ATV aracı kamyonete çarptı: 2 ölü
Son dakika! Amasya'da ATV aracı kamyonete çarptı: 2 ölü
Son dakika! Amasya'da ATV aracı kamyonete çarptı: 2 ölü
Son dakika! Amasya'da ATV aracı kamyonete çarptı: 2 ölü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Demirci

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