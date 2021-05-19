Son dakika! Amasya çocuk yuvasında coşkulu 19 Mayıs kutlaması

Son dakika yaşam haberi: Amasya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Yeşilırmak Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü bahçesinde coşkulu bir kutlama etkinliği düzenlendi.

Amasya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Yeşilırmak Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü bahçesinde coşkulu bir kutlama etkinliği düzenlendi.

Devlet koruması altındaki çocuklar korona virüs (Kovid-19) önlemlerine dikkat edilerek gerçekleşen etkinlikte çeşitli oyunları oynayarak doyasıya eğlendi. Yöresel halk oyunları gösterisinin de yapıldığı etkinlikte Amasya Belediyesi bandosunun çaldığı marşlar çocuklar tarafından hep bir ağızdan seslendirildi.

Halat çekme oyununa Vali Mustafa Masatlı ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı da katıldı. Masatlı ve Sarı çeşitli hediyeler verdikleri çocuklarla gençlerin bayramını kutladı.

Etkinliğin sonunda çocuklar belediyenin üstü açık otobüsüyle şehir turu atarak keyifli bir gün geçirdi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı