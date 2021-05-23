Son dakika... Amasya Belediye Başkanı Sarı: "Tesellimiz can kaybının olmayışı ve yangının yandaki binalara sıçramaması"
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Son dakika... Amasya Belediye Başkanı Sarı: "Tesellimiz can kaybının olmayışı ve yangının yandaki binalara sıçramaması"

Son dakika... Amasya Belediye Başkanı Sarı: 'Tesellimiz can kaybının olmayışı ve yangının yandaki binalara sıçramaması'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Yeşilırmak kenarında bulunan tarihi Yalıboyu evlerinin bulunduğu alanda otel olarak kullanılan ahşap konakta çıkan yangının söndürülmesinin ardından açıklamada bulundu.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Yeşilırmak kenarında bulunan tarihi Yalıboyu evlerinin bulunduğu alanda otel olarak kullanılan ahşap konakta çıkan yangının söndürülmesinin ardından açıklamada bulundu.

Yaklaşık 150 yıllık 3 katlı konakta çıkan yangının rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken alevlere müdahale için Amasya Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Suluova ve Merzifon'dan da itfaiye ekipleri geldi. Başkanı Sarı, "Teselli kaynağımız can kaybının olmayışıdır. İkinci bir tesellimiz ise yandaki tarihi binalara sıçramamasıdır" dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldığını belirterek otel sahibine geçmiş olsun dileklerini ileten Sarı, "Burada mağduriyet yaşayan esnaf kardeşimize de belediyemiz olarak elimizden gelen imkanları da sağlama noktasında gayretimiz olacaktır" diye konuştu.

Yangınla ilgili değerlendirmede bulunan AK Parti İl Başkanı M. Akif Kesmekaya ise, "Tesellimiz can kaybının olmaması. Umarım bundan sonra daha sıkı tedbirlerle hem Amasyamızın tarihi, kültürel varlıklarının korunması anlamında hem de bu tip turistik tesislerin korunması anlamında gerekenleri daha sıkı vaziyette alırız. Tüm Amasya'mıza geçmiş olsun" şeklinde konuştu. - AMASYA

Son dakika... Amasya Belediye Başkanı Sarı: 'Tesellimiz can kaybının olmayışı ve yangının yandaki binalara sıçramaması'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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