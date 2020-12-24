Son dakika haber | Amanoslar'da PKK'ya ait silah ve mühimmat bulundu
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Son dakika haber | Amanoslar'da PKK'ya ait silah ve mühimmat bulundu

24.12.2020 10:49 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:56
Son dakika haber | Amanoslar'da PKK'ya ait silah ve mühimmat bulundu

Son dakika haberine göre Hatay'ın Dörtyol ilçesi Amanoslar kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Amanoslar kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 18 Aralık 2020 tarihinde icra edilen "Yıldırım 5" operasyonu esnasında PKK-KCK terör örgütüne ait silah, mühimmat ve çok sayıda çeşitli yaşam malzemesi ele geçirdi.

Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler olay yerinde imha edildi.

(Adem Karagöz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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