Son Dakika: Amanoslarda kiraz hasadı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Amanos Dağları eteğinde kiraz hasadına başlandı.

Amanos Dağlarının zirvesindeki Huzurlu Yaylası ile eteklerinde yer alan, Kayabaşı, Hasanlök, Tandır, İdilli, Köklü, Koççağız ve Kabaklar mahallelerinde 330 dekar alanda yoğun olarak yetiştirilen kirazda 270 ton rekolte bekleniyor.

İlçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki 350 hane ve bin 200 nüfuslu Amanos Dağlarının eteğindeki Koçcağız Mahallesinde yetiştirilen bodur kiraz ağacında "Türk kirazı" olarak bilinen Napolyon cinsi kirazdaki yüksek verim üreticiyi sevindirdi.

Kiraz üreticisi Yakup Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, havası, suyu ve doğal güzelliğiyle göz dolduran Amanos Dağları eteğindeki Kayabaşı Mahallesinde hasadın başladığını, rekoltenin yüksek olmasının kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Koç, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural'dan kiraz festivali yapılmasını talep etti.

Bölgede 12 yıldır üreticilik yapan Hüseyin Durmaz da 850 bodur kiraz ağacının bulunduğunu, ortalama her ağacın 60 kilogram ürün verdiğini ve yaklaşık 51 ton ürün beklediğini belirtti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün sirke sineğiyle etkin mücadelede katkı sağladıklarını ifade eden Durmaz, kirazın geçtiğimiz yıla oranla daha yüksek verim verdiğini vurguladı.

Hatay ilinden kiraz almaya gelen hal esnafı tüccar Yusuf Şahin de bölgedeki kirazın veriminin çok güzel olduğunu yetkililerce buradaki çiftçilerin desteklenmesi gerektiğine değindi.

Kaynak: AA