Son dakika! Alzheimer hastası ölü bulundu
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Son dakika! Alzheimer hastası ölü bulundu

25.12.2020 00:16 | Son Güncelleme: 25.12.2020 00:20
Son dakika! Alzheimer hastası ölü bulundu

Gelen son dakika haberine göre Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı kırsal Denizova Mahallesinde Alzheimer hastası yaşlı vatandaş dere yatağında ölü bulundu.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı kırsal Denizova Mahallesinde Alzheimer hastası yaşlı vatandaş dere yatağında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, öğleden sonra evden ayrılan Arif Baykara, eve dönmeyince aile Jandarmaya bilgi verdi. Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ve Yerkesik Jandarma Karakol ekipleri tarafından yapılan aramada yaşlı vatandaş dere yatağında ölü bulundu. - MUĞLA

Son dakika! Alzheimer hastası ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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