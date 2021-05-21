Son dakika! Altun: Sağlanan ateşkes, kalıcı bir çözüm bulunması için imkan olarak kullanılmalıdır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika! Altun: Sağlanan ateşkes, kalıcı bir çözüm bulunması için imkan olarak kullanılmalıdır

Son dakika! Altun: Sağlanan ateşkes, kalıcı bir çözüm bulunması için imkan olarak kullanılmalıdır
Demirören Haber Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Politika

Son dakika haberleri... İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretleriyle gelinen noktada sağlanan ateşkes, Filistinlilerin insanlık dışı ablukadan kurtarılması, İsrail'in cürümlerinin hesabının sorulması ve soruna iki devlet temelinde kalıcı bir çözüm bulunması için bir imkan...

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretleriyle gelinen noktada sağlanan ateşkes, Filistinlilerin insanlık dışı ablukadan kurtarılması, İsrail'in cürümlerinin hesabının sorulması ve soruna iki devlet temelinde kalıcı bir çözüm bulunması için bir imkan olarak kullanılmalıdır" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail saldırılarının ardından Filistin'de sağlanan ateşkes ve sonrasındaki gelişmelerle ilgili yazılı açıklamada bulundu. Altun, "Ramazan ayının son günlerinden bu yana Mescid-i Aksa'da ve Gazze'de Filistinlilere saldıran ve bu süreçte 65'i çocuk, 39'u kadın 232 insanın hayatını kaybetmesine sebep olan İsrail'in, dün yürürlüğe giren ateşkese rağmen, cuma namazı sonrası Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'daki cemaate yine ses bombaları ve plastik mermilerle saldırmasını en sert şekilde kınıyoruz. Yüzlerce can kaybının yaşanmasının yanı sıra binlerce Filistinlinin yaralandığı, en az 75 bin kişinin yerlerinden edildiği ve bin 800 konutun tamamen yıkıldığı saldırıları durdurması çağrılarına kulak tıkayan İsrail, yaşattığı zulüm ve acılardan sonra sağlanan ateşkese bile riayet etmeyerek gerçek yüzünü bir kez daha göstermiştir" dedi.

'TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'Altun, İsrail'in 2008, 2009, 2012, 2014 ve 2018'de de ateşkes ilan ettiğini söyleyip sivillere saldırdığını ve çok sayıda masum insanın ölümüne sebep olduğunu belirterek, "Bu süreçte izlediğimiz korkunç görüntüler, işgalci İsrail'in etnik temizlik ve sistematik yayılmacılık politikasını bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye olarak haklı davalarında Filistinli kardeşlerimizin yanında dururken, sağlanan ateşkesin sürdürülebilirliğinin ve ihlallerin takipçisi olacağız. Ayrıca işgal edilen Filistin topraklarında kalıcı bir çözüm sağlanması için çaba göstermeyi sürdüreceğiz. İsrail'in uyguladığı zulüm, işgal ve terör politikasına son vermesi için tüm dünyanın harekete geçmesi çağrımızı yineliyoruz" ifadesini kullandı.'GİRİŞİMLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ'Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere tüm uluslararası platformlarda dünyaya Filistin gerçeğini haykırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye, bütün kurumlarıyla dünyanın dikkatini Filistin'deki zulme çekmek için çalışmaya devam etmektedir. Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda İsrail'in terör eylemlerine ve işgal politikasına karşı Türkiye'nin net tavrını bir kez daha vurgulamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretleriyle gelinen noktada sağlanan ateşkes, Filistinlilerin insanlık dışı ablukadan kurtarılması, İsrail'in cürümlerinin hesabının sorulması ve soruna iki devlet temelinde kalıcı bir çözüm bulunması için bir imkan olarak kullanılmalıdır. Türkiye olarak İsrail'in işlediği insanlık suçlarının, katlettiği Filistinlilerin ve işgal ettiği toprakların hesabını vermesi için her platformda girişimlerimize devam edeceğiz."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

Rize, İYİ Parti'ye iyi gelmedi! Akşener'den sonra yardımcısı Ağıralioğlu da bir vatandaşla gerginlik yaşadı
Rize, İYİ Parti'ye iyi gelmedi! Akşener'den sonra yardımcısı Ağıralioğlu da bir vatandaşla gerginlik yaşadı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nun Filistin oturumunda konuştu: (1)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nun Filistin oturumunda konuştu: (1)
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda 2 Filistinli daha hayatını kaybetti
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda 2 Filistinli daha hayatını kaybetti

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Ali Babacan Sedat Peker Mustafa Sarıgül
Magazin Pınar Altuğ Hande Ataizi Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Adem Büyük Fatih Terim Dorukhan Toköz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Altun: Sağlanan ateşkes, kalıcı bir çözüm bulunması için imkan olarak kullanılmalıdır - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 19:53:07. #1.15#

title