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Son dakika... Altıntaş'ta uyuşturucu operasyonu

Son dakika... Altıntaş'ta uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Emniyet Amirliği ekiplerinin iki adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda 255,60 gram esrar ile silah ve mühimmat ele geçirildi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Emniyet Amirliği ekiplerinin iki adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda 255,60 gram esrar ile silah ve mühimmat ele geçirildi.

Alınan ihbar üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona Kütahya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli narkotik köpeği Thor da katıldı. Adreslerde yapılan aramalarda, bir adet ruhsatsız av tüfeği, 9 adet tüfeğe ait fişek, bir adet şarjör ve 6 adet piyade tüfeği fişeği, bir adet ruhsatsız tabanca, ayrıca uyuşturucu kullanmak amacıyla hazırlanmış düzenekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KÜTAHYA

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