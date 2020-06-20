Son Dakika | Altınözü'nde trafik denetimi yapıldı
Son dakika güncel haberi... Hatay'ın Altınözü ilçesinde, trafik denetimi gerçekleştirildi.
20.06.2020 15:59 | Son Güncelleme: 20.06.2020 16:34
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, trafik denetimi gerçekleştirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekiplerince ilçedeki belli noktalarda uygulama yapıldı.
Toplam 150 araçta denetim gerçekleştiren ekipler, sürücüleri uymaları gereken kurallar konusunda da uyardı.
Denetimlerin aralıklarla süreceği bildirildi.
Kaynak: AA