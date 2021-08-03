Son dakika... Altınova Meclisi'nden yangın bölgesine destek kararı
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Son dakika... Altınova Meclisi'nden yangın bölgesine destek kararı

Son dakika... Altınova Meclisi'nden yangın bölgesine destek kararı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika yaşam haberine göre Yalova'nın Altınova Belediye Meclisi, 2021 Ağustos ayı toplantısının ilk oturumu yapıldı.

Yalova'nın Altınova Belediye Meclisi, 2021 Ağustos ayı toplantısının ilk oturumu yapıldı. Mecliste, yangından etkilenen bölgelere destek kararı alındı.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ın başkanlığında yapılan 2021 Ağustos meclis toplantısında gündem maddeleri ele alındı. Ağustos ayı meclis toplantısında, yangın felaketinden etkilenen bölgelere belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda destek olma kararı alındı. Metin Oral'ın başkanlığında yapılan Ağustos 2021 meclis toplantısında gündem maddeleri ele alındı. Meclise gelen konular görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. - YALOVA

Son dakika... Altınova Meclisi'nden yangın bölgesine destek kararı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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