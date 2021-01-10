Son dakika! Altınordu'da kaleci Ertuğrul ayrıldı
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Son dakika! Altınordu'da kaleci Ertuğrul ayrıldı

10.01.2021 12:20 | Son Güncelleme: 10.01.2021 12:24
Son dakika! Altınordu'da kaleci Ertuğrul ayrıldı

Son dakika spor haberine göre TFF 1'inci Lig'de Altınordu'nun sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği kaleci Osman Ertuğrul Çetin, kulüple yollarını ayırdı.

TFF 1'inci Lig'de Altınordu'nun sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği kaleci Osman Ertuğrul Çetin, kulüple yollarını ayırdı. Kırmızı-lacivertlilerle 2023 yılına kadar sözleşme imzalayan ancak forma şansı bulamayan 17 yaşındaki file bekçisinin İzmir'deki macerası kısa sürdü. Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Ertuğrul'un yeniden Fenerbahçe'ye döneceği belirtildi. 

Altınordu, üçüncü kaleci olarak altyapıdan genç eldiven Emirhan Emir'i A takıma dahil etti. Altınordu'da takımdan ayrılan sağ bek Alper Tursun, karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşmesini feshederken, Beşiktaş'tan kiralanan sol kanat Oğuzhan ve orta saha oyuncusu Muhammed kendilerine kulüp arıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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