Son Dakika | Altınordu'da gündem acil transfer

Son dakika haber... TFF 1'inci Lig'de ilk hafta deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile berabere kalıp ikinci maçında ise evinde Tuzlaspor'a 3-1 kaybeden Altınordu, transfere hız verecek.

TFF 1'inci Lig'de ilk hafta deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile berabere kalıp ikinci maçında ise evinde Tuzlaspor'a 3-1 kaybeden Altınordu, transfere hız verecek.Kadrosundan birçok as futbolcuyu gönderip yalnızca 2 takviye yapabilen kırmızı-lacivertlilerde teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun yönetimden acil takviye istediği bildirildi. İlk önceliği stopere vermeyi planlayan Altınordu'nun, Altaylı Berkay Sülüngöz'ü ısrarla istediği ifade edildi. Daha önce de peşinde olduğu 25 yaşındaki futbolcunun transferini gerçekleştiremeyen Altınordu'nun bu hafta bir kez daha oyuncu ve Altay'la masaya oturacağı kaydedildi.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı