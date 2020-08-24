Son dakika... Altınordu Belediyesi selin izlerini siliyor
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Son dakika... Altınordu Belediyesi selin izlerini siliyor

Son dakika haberlerine göre Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından bölgede etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan sel ile birlikte şehirde biriken çöpler süpürülüyor, sokaklar yıkanıp dezenfekte ediliyor.

Son dakika... Altınordu Belediyesi selin izlerini siliyor
24.08.2020 17:58 | Son Güncelleme: 24.08.2020 18:01

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından bölgede etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan sel ile birlikte şehirde biriken çöpler süpürülüyor, sokaklar yıkanıp dezenfekte ediliyor.

Bölgede ve şehirde görülen afet niteliğindeki aşırı yağışlara karşı tüm imkanlarını kullanan Altınordu Belediyesi, gerçekleştirdiği alt yapı yatırımları, yağış öncesi aldığı önleyici tedbirler ve yağış anında gerçekleştirdiği etkili müdahaleler ile sel afetinin en az hasarla atlatılmasını sağladı. Aşırı yağışların ardından selin izlerini silmek için şehirde seferberlik başlatan Altınordu Belediyesi ekipleri tarafından, yapılan çalışmayla şehrin tüm sokak cadde ve bulvarları önce süpürülüyor sonra yıkanıp dezenfekte ediliyor.

Aşırı yağışlar sırasında şehirde bazı noktalarda biriken yağmur suları herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan ekiplerce tahliye edilirken, kırsal mahallelerde sel felaketinden kaynaklı yaşanan uçuk ve heyelanlara da müdahale edildi. Altınordu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışmayla bir yandan sel sularıyla biriken çöpler süpürülüyor, molozlar kaldırılıyor diğer yandan süpürülen cadde ve sokaklar çevreye ve doğaya zararsız dezenfektan içerikli özel solisyonlarla dezenfekte ediliyor. Ayrıca konutlarını ve iş yerlerini su basan vatandaşların ev ve işyerleri de Altınordu Belediyesi ekiplerince yıkanıp dezenfekte ediliyor.

Yapılan çalışmalarla hem şehirde çevre ve görüntü kirliliğine hem de toplum sağlığını tehdit edebilecek olumsuzluklara izin verilmiyor. - ORDU

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Kaynak: İHA

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