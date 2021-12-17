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Son dakika: Altının kilogramı 980 bin liraya yükseldi

Son dakika: Altının kilogramı 980 bin liraya yükseldi
AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 980 bin liraya çıktı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 980 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 930 bin 780 lira, en yüksek ise 980 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 10,11 artışla 980 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 358 milyon 508 bin 514,10 lira, işlem miktarı ise 1.506,23 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1milyar 359 milyon 901 bin 769,30 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve T. İş Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış890.000,001.785,50
En Düşük930.780,001.786,30
En Yüksek980.000,001.811,45
Kapanış980.000,001.810,15
Ağırlıklı Ortalama952.473,751.806,27
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.358.508.514,10

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.506,23

Toplam İşlem Adedi71

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AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri

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