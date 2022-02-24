Son dakika: Altının kilogramı 909 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 909 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 871 bin lira, en yüksek 915 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 8,9 artarak 909 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 868 milyon 585 bin 152,51 lira, işlem miktarı ise 993,89 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 870 milyon 993 bin 721,37 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Halkbank, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: