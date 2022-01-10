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Son Dakika | Altının kilogramı 800 bin 900 liraya yükseldi

Son Dakika | Altının kilogramı 800 bin 900 liraya yükseldi
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberine göre Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 800 bin 900 liraya çıktı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 800 bin 900 liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 791 bin lira, en yüksek ise 801 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artarak 800 bin 900 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 774 milyon 749 bin 847,05 lira, işlem miktarı ise 975,44 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 798 milyon 315 bin 764,05 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Rona Döviz ve Kıymetli Maden ve NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış793.000,001.790,00
En Düşük791.000,001.775,00
En Yüksek801.500,001.805,60
Kapanış800.900,001.805,00
Ağırlıklı Ortalama795.334,771.798,91
Toplam İşlem Hacmi (TL)774.749.847,05

Toplam İşlem Miktarı (Kg)975,44

Toplam İşlem Adedi60

Altının gram fiyatı 798 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 798 lira seviyesinden işlem görüyor

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

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