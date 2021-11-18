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Son dakika: Altının kilogramı 652 bin liraya yükseldi

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Son dakika: Altının kilogramı 652 bin liraya yükseldi

Son dakika habere göre Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 652 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 652 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 625 bin 500 lira, en yüksek ise 652 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,2 artışla 652 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 596 milyon 624 bin 537,07 lira, işlem miktarı ise 952,89 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 597 milyon 716 bin 568,95 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve Osmanlı Döviz ve Altın şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış626.000,001.859,50
En Düşük625.500,001.859,20
En Yüksek652.000,001.867,60
Kapanış652.000,001.859,20
Ağırlıklı Ortalama642.374,381.864,01
Toplam İşlem Hacmi (TL)596.624.537,07

Toplam İşlem Miktarı (Kg)952,89

Toplam İşlem Adedi31

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AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri

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