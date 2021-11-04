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Son dakika: Altının kilogramı 559 bin 800 liraya yükseldi

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Son dakika: Altının kilogramı 559 bin 800 liraya yükseldi

Son dakika habere göre Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 559 bin 800 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 559 bin 800 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 551 bin lira, en yüksek ise 559 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artışla 559 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 447 milyon 67 bin 712,77 lira, işlem miktarı ise 810,46 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 492 milyon 768 bin 882,45 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Yapı Kredi Bankası ve Denge Döviz Kıymetli Maden ve Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış552.500,001.775,00
En Düşük551.000,001.769,60
En Yüksek559.800,001.779,40
Kapanış559.800,001.779,40
Ağırlıklı Ortalama552.627,731.776,59
Toplam İşlem Hacmi (TL)447.067.712,77

Toplam İşlem Miktarı (Kg)810,46

Toplam İşlem Adedi18

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
Altının kilogramı 552 bin 500 liraya yükseldi

Altının kilogramı 552 bin 500 liraya yükseldi

 Altının gram fiyatı 551 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 551 lira seviyesinden işlem görüyor
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