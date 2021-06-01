Son dakika: Altının kilogramı 522 bin 900 liraya yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Altının kilogramı 522 bin 900 liraya yükseldi

Son dakika: Altının kilogramı 522 bin 900 liraya yükseldi
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 522 bin 900 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 522 bin 900 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 519 bin 200 lirayı, en yüksek ise 524 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artarak 522 bin 900 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 545 milyon 934 bin 337,49 lira, işlem miktarı ise 1.046,77 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 601 milyon 109 bin 801,40 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, AG Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış516.000,00

En Düşük519.200,001.903,30
En Yüksek524.000.0001.914,40
Kapanış522.900,001.909,00
Ağırlıklı Ortalama521.879,951.909,65
Toplam İşlem Hacmi (TL)545.934.337,49

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.046,77

Toplam İşlem Adedi38

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 522 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 522 liradan işlem görüyor
Altının kilogramı 516 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 516 bin liraya geriledi
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 521 lira seviyesinden işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 521 lira seviyesinden işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Beren Saat Seda Sayan Oğuzhan Koç Demet Akalın
Spor Enes Ünal Arda Turan Ozan Tufan Servet Yardımcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Altının kilogramı 522 bin 900 liraya yükseldi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 17:16:00. #1.15#

title