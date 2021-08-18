Son dakika... Altının kilogramı 487 bin 500 liraya yükseldi
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Son dakika... Altının kilogramı 487 bin 500 liraya yükseldi

Son dakika... Altının kilogramı 487 bin 500 liraya yükseldi
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 487 bin 500 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 487 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 484 bin 550 lirayı, en yüksek ise 488 bin 660 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 artışla 487 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 551 milyon 348 bin 851,37 lira, işlem miktarı ise 1.137,55 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 554 milyon 581 bin 778,29 lira oldu.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessesi, Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış485.600,001.792,00
En Düşük484.550,001.786,55
En Yüksek488.660,001.794,70
Kapanış487.500,001.789,10
Ağırlıklı Ortalama486.570,221.791,41
Toplam İşlem Hacmi (TL)551.348.851,37

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.137,55

Toplam İşlem Adedi35

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 486 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 486 liradan işlem görüyor
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