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Son dakika... Altının kilogramı 398 bin 800 liraya yükseldi

Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 398 bin 800 liraya yükseldi.

Son dakika... Altının kilogramı 398 bin 800 liraya yükseldi
17.07.2020 17:43 | Son Güncelleme: 17.07.2020 18:01

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 398 bin 800 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 396 bin 812 lira, en yüksek 398 bin 870 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 398 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 841 milyon 351 bin 656,91 lira, işlem miktarı ise 2.148,26 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 871 milyon 860 bin 98,68 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 398.550,001.805,30
En Düşük 396.812,001.799,00
En Yüksek398.870,001.807,05
Kapanış398.800,001.802,80
Ağırlıklı Ortalama 397.436,511.802,97
Toplam İşlem Hacmi (TL)841.351.656,91
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.148,26
Toplam İşlem Adedi85

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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