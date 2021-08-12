Son dakika! Altındağ'daki olaylara karışan ve sosyal medyada provokatif paylaşım yapan 76 kişi gözaltına alındı
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Son dakika! Altındağ'daki olaylara karışan ve sosyal medyada provokatif paylaşım yapan 76 kişi gözaltına alındı

Son dakika! Altındağ'daki olaylara karışan ve sosyal medyada provokatif paylaşım yapan 76 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Ankara Emniyet Müdürlüğü, Altındağ'da 10 Ağustos'ta bir kişinin öldürülmesinin ardından yaşananlarla ilgili sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan ve olaylar sırasında "mala zarar verdiği" tespit edilen 76 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Altındağ'da 10 Ağustos'ta bir kişinin öldürülmesinin ardından yaşananlarla ilgili sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan ve olaylar sırasında "mala zarar verdiği" tespit edilen 76 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Altındağ'da vatandaşları provoke edip algı oluşturmak amacıyla sosyal medyada paylaşımlarda bulunduğu ve bölgede mala zarar verme olaylarına karıştıkları saptanan 76 kişinin yakalandığı belirtildi.

Şüphelilerden 38'inin "yağma", "kasten yaralama", "hırsızlık", "uyuşturucu bulundurma ve ticaretini yapma"dan suç kaydı olduğu belirtilen açıklamada, sosyal medya üzerinden yapılan provokatif haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi ve güvenlik güçlerine yardımcı olunması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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Son dakika! Altındağ'daki olaylara karışan ve sosyal medyada provokatif paylaşım yapan 76 kişi gözaltına alındı - Haberler
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