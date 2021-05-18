Son dakika... Altın ve petrol fiyatları yükseldi

Son dakika haberlerine göre ABD ve Avrupa ekonomilerinde açılmaya ilişkin iyimserlikten destek bulan petrol fiyatları yükseldi.

ABD ve Avrupa ekonomilerinde açılmaya ilişkin iyimserlikten destek bulan petrol fiyatları yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı 69.83 dolar ile 70 dolara yakınlaşırken, Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da 66.60 doları gördü.

Doların zayıflamasından ve artan enflasyon baskısından destek bulan altının ons fiyatı da 1,873.79 dolar ile Ocak sonundan bu yana en yüksek düzeyi gördükten, gümüş de 1.20 artışla 28.75 dolara kadar yükseldikten sonra bu düzeylerde tutundular.

Analistlere göre, özellikle küresel enflasyon beklentileri ile hisse senedi borsaları ve kripto para piyasalarındaki genel satış dalgası da emtia piyasalarını yukarı yönlü etkiledi.Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.14 artışla 69.70 dolar,Batı Teksas yüzde 0.23 artışla 66.50 dolar,altın yüzde 0.21 artışla 1,870.80 dolar,gümüş yüzde 1.15 artışla 28.50 dolar,bakır yüzde 1.30 artışla10,367.00 dolar,platin yüzde 0.01 artışla 1,242.41 dolar,paladyum yüzde 0.33 artışla 2,913.89 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 501 liraya, çeyrek altın 824 liraya, Cumhuriyet altını da 3,281 liraya yükseldi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "Ons altın, Asya 'da bazı bölgelerde artan vaka sayıları ve küresel anlamda ekonomilerin sekteye uğrayacağına dair endişelerin etkisiyle, yükselişini sürdürüyor" denildi ve eklendi: "Dolar endeksi bu sabah hafif satıcılı, ABD 10 yıllık tahvil faizinde de dün sınırlı bir yükseliş vardı. Ancak endişeler şimdilik altını destekliyor. Dün Fed üyelerinden konuşmalar vardı. Fed üyesi Bostic, mevcut politikayı değiştirecek bir nedenin bulunmadığını ifade etti. Bugün için Fed üyelerinin konuşmaları ve ABD ikincil düzey veriler takip edilecek. Ayrıca, ABD 10 yıllık tahvil faizi yukarı yönlü hareketine devam ederse bu durum sınırlı da olsa ons altının yükseliş ivmesini törpüleyebilir."Bültende petrol fiyatlarına ilişkin de şu değerlendirme yapıldı: "Petrol fiyatlarında alıcılı seyir korunuyor. Asya'da bazı bölgelerde artan vaka sayılarına rağmen ABD, Avrupa'da toparlanma yolunda sinyallerin geliyor olması ve aşılamanın hızı, petrolde olumlu yorumlanıyor. Dolayısıyla Asya'da görünüm petrol için şimdilik bir endişe oluşturmadığı için petrol fiyatlarında bu sabahta yükselişin sürdüğünü gözlemliyoruz. Yine de dikkatli olmak gerek, piyasada risk iştahı çok güçlü değil. Özellikle Asya'daki gelişmelerin, endişe verici bir tablo çizmesi durumunda petrol fiyatları bu açıdan negatif etkilenebilir ve kazançlarını geri verebilir. Bu nedenle, dünya genelinde vaka sayıları izlenmeli. Bugün için takvim sakin."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı