Son dakika... Altın ve petrol fiyatları yükseldi Son dakika haberlerine göre Petrol fiyatları, Meksika Körfezi'ndeki petrol kuyularında faaliyetlerin, Marco kasırgası ve Laura Tropikal Fırtınası nedeniyle durdurulması üzerine yükseldi.

Petrol fiyatları, Meksika Körfezi'ndeki petrol kuyularında faaliyetlerin, Marco kasırgası ve Laura Tropikal Fırtınası nedeniyle durdurulması üzerine yükseldi. Altın fiyatları da 1,030 dolar düzeylerinden 1,940 doların üzerine döndü.

Meksika Körfezi'ndeki bu beklenmedik gelişme, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun hedeflenen üretim kısıntısı miktarına ulaşabilmek için günde ortalama 2.3 milyon varil daha kısıntı yapılması gerektiği karara bağlamasının ardından yaşandı.

Suudi basınına göre, Suudi Aramco'nun, Covid-19 pandemisi nedeniyle talepte olası daha yavaş bir toparlanmaya hazırlık olarak şirketin üst yönetim yapısında bazı değişiklikler yapıldı.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 1.55 artışla 45.91 dolar,Batı Teksas yüzde 0.95 artışla 42.66 dolar,altın yüzde 0.20 artışla 1,942.97 dolar,gümüş yüzde 0.33 artışla 26.80 dolar,bakır yüzde 0.64 artışla 6,494.00 dolar,platin yüzde 1.11 artışla 933.32 dolar,paladyum yüzde 0.35 artışla 2,188.09 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 461 liraya, çeyrek altın 760 liraya, Cumhuriyet altını da 3,036 liraya yükseldi.Troy Kıymetli Madenler'in, "Altının toparlanması yarıda kaldı" başlıklı analizinde, "Altın toparlanma gayesinde yeni haftaya başlarken, 2,000 dolar/onsun üzerine kadar yükselmesine rağmen bu seviyede kalamayarak kırmızıda kapattığı bir günü geride bıraktı" denildi ve eklendi: "Geçen hafta dolar endeksinde yaşanan toparlanma kıymetli madenleri sert satışa yönlendirdi. "Aynı zamanda haftanın diğer önemli gelişmesi Fed tutanaklarının açıklanmasıydı. Tutanaklarda Fed, virüs salgınının ekonomik gelişmeler üzerinde etkili olmaya devam edeceğini vurgularken, düşük faiz ortamında ekonominin nasıl büyüme göstereceğinin tartışıldığı görüldü. "Fed toplantı tutanakları sonrası, altın tarafında satışlar derinleşti ancak haftanın en düşük seviyesi ise 1,911 dolar/onsla haftanın son işlem gününde kaydedildi. "Haftayı 1,940 dolar/onstan tamamlayan sarı maden, yüzde 0.2 kayıpla seansı tamamlamış oldu. "Altın için genel konjonktür değişmiş değil ancak düzeltme süreci devam ediyor, bu sürecin tamamlanmasıyla altındaki toparlanma çok uzun sürmeyecektir. "Bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'in Jackson Hole toplantısında yapacağı konuşma da para politikasına dair vereceği mesajlarla altına yeni bir yön tayin edecektir."Gümüş ise volatilitesi yüksek bir haftayı geride bırakırken, altından ayrışarak yeşilde kapattığı bir haftayı geride bıraktı. 26.44 dolar/onstan haftaya başlayan beyaz maden, 26.80 dolar/onstan haftalık seansı tamamlayarak önceki haftaya kıyasla hanesine yüzde 1.3 kazanç yazmış oldu."Platin, haftanın en kötü performansı gösteren kıymetli madeni olarak öne çıkarken, 900 dolar/onsun altını test ettiği bir haftayı geride bıraktı. "942 dolar/onstan haftaya başlayan platin, 920 dolar/onstan haftayı tamamladı ve yüzde 2.3'lük kayıp yaşadı. "Paladyum, yüzde 2.4 kazançla haftanın en çok değer kazanan kıymetli madeni olurken, seansı 2179 dolar/onstan tamamladı ve güçlü duruşuna dair önemli bir sinyal vermiş oldu."Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda geçen hafta altın fiyatlarının düşmesiyle birlikte, altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 1-2 dolar/onsla gerçekleşti. "Borsa İstanbul'da toplamda 22,118 kg altın, 25,667 kg gümüş işlemiyle hafta tamamlandı."

Kaynak: DHA