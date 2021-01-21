Son Dakika | Altın ve petrol fiyatları yatay

Son dakika haberleri: ABD Hazine Bakan adayı Janet Yellen'ın göreve başlama konuşmasında kur politikasıyla ilgili yaptığı açıklamalar sonrasında 1,870 doların üzerine yükselen altın fiyatları bu düzeylere yakın yatay hareket ediyor.

ABD Hazine Bakan adayı Janet Yellen'ın göreve başlama konuşmasında kur politikasıyla ilgili yaptığı açıklamalar sonrasında 1,870 doların üzerine yükselen altın fiyatları bu düzeylere yakın yatay hareket ediyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) üretim kısıntısı üzerinde anlaşmaları ve ABD Başkanı Joe Biden'in yeni yardım paketinin talep üzerinde olumlu etki yaratacağı beklentisiyle yükselen petrol fiyatları bu düzeylerde işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.59 artışla 55.93 dolar,Batı Teksas yüzde 0.64 artışla 53.31 dolar,altın yüzde 0.34 düşüşle 1,863.61 dolar,gümüş yüzde 0.63 düşüşle 25.68 dolar,bakır yüzde 0.59 artışla 8,041.50 dolar,platin yüzde 1.91 artışla 1,133.51 dolar,paladyum yüzde 0.51 artışla 2,391.86 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 442 liraya, çeyrek altın 732 liraya, Cumhuriyet altını da 2,911 liraya geriledi.Troy Kıymetli Madenler'in bülteninde, ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın yemin edip göreve başladığı günde, piyasalar "coşku dolu bir seansı" geride bıraktığına işaret edilerek, şöyle denildi: "Biden'ın göreve başlaması kıymetli madenlere de pozitif yansırken, altın günü kazançla tamamlamayı başardı. 1840 dolar/onstan güne başlayan sarı maden, seans boyu pozitiflik içerisinde hareket etti. "Başkan, yemin konuşmasında kucaklayıcı bir başkan olacağını söylerken, göreve başlar başlamaz 17 kararnameye imza atarak görevine hızla başlamış oldu. Piyasalarda Biden'ın gelmesiyle teşvik paketlerinin hız kazanacağı beklentisinin oluşması altına da pozitif yönde etki ettiği bir günü yaşadık. "Altın, seans içinde 1871 dolar/ons seviyesini test ederken, son 10 gününde en yüksek seviyesini kaydetmiş oldu. Seansı da bu seviyeden kapatmayı başaran sarı maden, yüzde 1.72 kazancı hanesine yazmış oldu. "Bu toparlanmanın, altını aynı zamanda 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine taşıması yukarı yönlü trendin devam edeceği beklentisini de sürdürmemizi sağladı."Gümüş, altına kıyasla daha iyi performans gösterdiği günde, son bir haftanın en yüksek seviyesini kaydetti. 25.21 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan beyaz maden, 25.83 dolar/onstan seansı tamamlarken, önceki güne kıyasla hanesine yüzde 2.4 kazanç yazmış oldu."Platin ise günün en çok değer kazanan kıymetli maden olurken, tekrardan 1100 dolar/onsun üzerine döndü. 1088 dolar/ons seviyesinden güne başlayan beyaz maden, 1116 dolar/onstan seansı tamamladı ve önceki güne kıyasla hanesine yüzde 2.5 kazanç yazmış oldu."Paladyum da diğer kıymetlilere uyum sağlayarak yeşilde bir günü geride bıraktı. 2360 dolar/onstan seansa başlayan paladyum, 2375 dolar/ons seviyesinden seansı tamamladı ve önceki güne kıyasla hanesine yüzde 0.6 kazanç yazmış oldu."Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta altın işlemleri dünya fiyatlarına yakın gerçekleşirken, düşük işlem hacimli seanslar gerçekleşmeye dün de devam etti. Borsa İstanbul'da toplamda 1,814 kg altın, 2,640 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı